Meia do Palmeiras fala sobre vitória em clássico: ‘Adversário direto’

Brena vive um momento iluminado com a camisa do Palmeiras. Na vitória por 3 a 0 diante do São Paulo neste domingo (28), pelo Paulistão Feminino, a camisa 7 marcou duas vezes, foi eleita melhor em campo e comemorou a fase artilheira.

continua após a publicidade

Aos 28 anos, a meia tem sido peça decisiva para o time alviverde, e soma sete gols e três assistências em 22 jogos de 2025, sendo cinco gols nos últimos cinco compromissos.

— Estou vivendo uma fase artilheira. O segundo gol contra o São Paulo mostra muito isso. É sempre muito bom vencer, ainda mais sabendo que o São Paulo é um adversário direto na luta pela classificação. Tem sido fruto de muito trabalho e dedicação para conseguir bons jogos e, consequentemente, vitórias — disse a jogadora, em entrevista pós-jogo ao UOL.

continua após a publicidade

➡️ Brena brilha e Palmeiras vence São Paulo pelo Paulistão Feminino

Revelada na base do Vasco, Brena soma passagens por Flamengo, Centro Olímpico, Santos e Avaldsnes IL, da Noruega. Em sua segunda temporada no Palmeiras, já superou os números de 2024, quando marcou seis gols e deu três assistências em 30 partidas. O contrato da meia com o clube vai até o fim de 2025.

Próximos desafios do Palmeiras

Sem Libertadores no calendário, o Palmeiras se concentra na disputa de três competições: Paulistão Feminino, Copa do Brasil e Ladies Cup.

A Ladies Cup ocorre entre os dias 16 a 19 de outubro, no Estádio do Canindé, em São Paulo, e reúne Palmeiras, Grêmio, Gimnasia LP, da Argentina, e Peñarol, do Uruguai. Trata-se de um torneio amador, que busca manter o ritmo das atletas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Na Copa do Brasil, garantiu presença na semifinal após eliminar o Sport. As Palestrinas aguardam sorteio que definirá o adversário, que pode ser Bahia, São Paulo ou Ferroviária.

O Paulistão, por sua vez, terá uma pausa para a disputa da Copa Libertadores da América. O próximo compromisso da equipe será diante do Red Bull Bragantino, previsto para 2 de novembro.