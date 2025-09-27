Final do Mundial de Vôlei Masculino está definida; confira
Partida acontece neste domingo (28), às 7h30 (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
A grande final do Mundial de Vôlei Masculino de 2025 está definida. A atual campeã Itália enfrentará a Bulgária na decisão pelo título, que acontece neste domingo (28). As duas seleções garantiram suas vagas após vencerem Polônia e República Tcheca, respectivamente, nas semifinais disputadas neste sábado (27), nas Filipinas.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Itália, atual campeã, domina a Polônia e busca o bi
Na reedição da final de 2022, a Itália mostrou mais uma vez sua força e dominou a Polônia, líder do ranking mundial. Com uma atuação segura, a equipe italiana venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25x21, 25x22 e 25x23, e carimbou sua vaga para defender o título e buscar o bicampeonato mundial consecutivo.
Liderada pelos irmãos Nikolov, Bulgária vence a República Tcheca
Na primeira semifinal do dia, a Bulgária se impôs e venceu a República Tcheca por 3 sets a 1, com parciais de 25-20, 23-25, 25-21 e 25-22. Como tem sido tradição neste Mundial, a vitória búlgara foi comandada pelos irmãos Nikolov, que, juntos, marcaram 40 pontos na partida e lideraram a equipe para a grande final.
A disputa pela medalha de ouro entre Itália e Bulgária acontece na manhã deste domingo (28), às 7h30 (horário de Brasília)
Últimos campeões do Mundial de vôlei masculino
2002: Brasil campeão – Rússia vice – França 3ª colocada
2006: Brasil campeão – Polônia vice – Bulgária 3ª colocada
2010: Brasil campeão – Cuba vice – Sérvia 3º colocado
2014: Polõnia campeã – Brasil vice – Alemanha 3º colocado
2018: Polônia campeã – Brasil vice – Estados Unidos 3ª colocada
2022: Itália campeã – Polônia vice – Brasil 3ª colocado
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias