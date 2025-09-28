Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (28/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta domingo (28)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (28), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B e C o Brasileirão, Premier League, La Liga, Bundesliga e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 28 de setembro de 2025)
Brasileirão
Grêmio x Vitória – 11h – Premiere
Bahia x Palmeiras – 16h – Globo, ge tv e Premiere
Fluminense x Botafogo – 16h – Globo e Premiere
RB Bragantino x Santos – 18h30 – Sportv e Premiere
Corinthians x Flamengo – 20h30 – Record, CazéTV e Premiere
Premier League
Aston Villa x Fulham – 10h – Xsports e Disney+
Newcastle x Arsenal – 12h30 – ESPN e Disney+
Bundesliga
Freiburg x Hoffenheim – 10h30 – Canal GOAT e OneFootball
Koln x Stuttgart – 12h30 – RedeTV! e OneFootball
Union Berlin x Hamburgo – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
La Liga
Rayo Vallecano x Sevilla – 9h – Disney+
Elche x Celta de Vigo – 11h15 – Disney+
Barcelona x Real Sociedad – 13h30 – Disney+
Real Bétis x Osasuna – 16h – Disney+
Campeonato Italiano
Sassuolo x Udinese – 7h30 – Disney+
Pisa x Fiorentina – 10h – Disney+
Roma x Hellas Verona – 10h – ESPN e Disney+
Lecce x Bologna – 13h – Disney+
Milan x Napoli – 15h45 – ESPN e Disney+
Brasileirão Série B
Criciúma x Paysandu – 16h – SportyNet e Disney+
Novorizontino x Vila Nova – 16h – Disney+
Remo x CRB – 18h – RedeTV!, ESPN 4 e Desimpedidos, SportyNet e Disney+
Botafogo-SP x Ferroviária – 18h30 – Disney+
Cuiabá x Athletic Club – 20h30 – ESPN e Disney+
Brasileirão Série C
São Bernardo x Floresta – 16h30 – DAZN e SportyNet+
Caxias x Londrina – 19h – DAZN e SportyNet+
Campeonato Japonês
Yokohama FC x Shonan Bellmare – 5h – Canal GOAT
Cerezo Osaka x Kyoto Sanga – 6h30 – Canal GOAT
Kawasaki Frontale x Kashiwa Reysol – 7h – Canal GOAT
Campeonato Holandês
NEC Nijmegen x AZ Alkmaar – 7h15 – Disney+
Groningen x Feyenoord – 9h30 – Disney+
Campeonato Inglês feminino
Liverpool (F) x Manchester United (F) – 8h – Xsports, ESPN, Canal GOAT e Disney+
Manchester City (F) x London City Lionesses (F) – 8h – Disney+
West Ham (F) x Chelsea (F) – 10h30 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Hannover x Arminia Bielefeld – 8h30 – OneFootball
Nurnberg x Hertha Berlin – 8h30 – OneFootball
Preussen Munster x Eintracht Braunschweig – 8h30 – OneFootball
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Real Sociedad B x Córdoba – 9h – Disney+
Cádiz x Ceuta – 11h15 – Disney+
Sporting Gijón x Albacete – 13h30 – Disney+
Campeonato Norueguês
Brann x Fredrikstadt – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball
Ham-kam x Rosenborg – 12h – OneFootball
Molde x Valerenga – 14h15 – OneFootball
Campeonato Francês
Nice x Paris – 10h – CazéTV
Lille x Lyon – 12h15 – CazéTV
Campeonato Grego
AEK Atenas x Volos – 11h – SportyNet (YouTube)
Panetolikos x Panathinaikos – 15h – SportyNet (YouTube)
Campeonato Escocês
Livingston x Rangers – 11h – Canal GOAT
Paulistão feminino
Santos (F) x Ferroviária (F) – 11h – Space, Record News e HBO Max
São Paulo (F) x Palmeiras (F) – 17h30 – UOL Play
Campeonato Ucraniano
Rukh x Shakhtar Donetsk – 12h – OneFootball
Campeonato Português
Braga x Nacional – 14h – Xsports e Disney+
Famalicão x Rio Ave – 16h30 – Disney+
Campeonato Eslovaco
Zilina x Spartak Trnava – 14h – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Alemão (terceira divisão)
Viktoria Koln x Osnabruck – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
Copa Paulista
Primavera x Grêmio Prudente – 15h – Paulistão (YouTube)
Campeonato Argentino
Racing x Independiente – 15h15 – ESPN 4 e Disney+
River Plate x Deportivo Riestra – 18h – Disney+
Campeonato Uruguaio
Danubio x Montevideo City Torque – 13h30 – Disney+
Juventud de Las Piedras x Nacional – 16h – Disney+
Plaza Colonia x River Plate – 18h30 – Disney+
Miramar Misiones x Defensor Sporting – 21h – Disney+
Campeonato Turco
Fenerbahçe x Antalyaspor – 14h – Disney+
Copa do Mundo sub-20
Itália sub-20 x Austrália sub-20 – 17h – FIFA+
Marrocos sub-20 x Espanha sub-20 – 17h – FIFA+
Brasil sub-20 x México sub-20 – 20h – Sportv 2, CazéTV e FIFA+
Cuba sub-20 x Argentina sub-20 – 20h – FIFA+
MLS
Cincinnati x Orlando City – 20h – Space e HBO Max
