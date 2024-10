Fim de exclusividade pode elevar patrocínio do Palmeiras em R$ 70 milhões

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira conduz as negociações do uniforme para a próxima temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 29/10/2024 - 13:10 • São Paulo (SP)

O término da exclusividade da Crefisa e da Faculdade das Américas, empresas administradas pela presidente Leila Pereira, para anunciar no uniforme do Palmeiras pode resultar em um aumento de aproximadamente R$ 70 milhões na arrecadação anual do clube com patrocínios.

Atualmente, o Palmeiras recebe R$ 81 milhões fixos pelas exposições no fardamento, podendo chegar a R$ 120 milhões com bonificações por títulos previstas no acordo. No entanto, a diretoria alviverde já anunciou que não pretende manter esse modelo de negócios e está trabalhando para encontrar novos parceiros.

O acerto com um novo patrocinador máster pode ser o primeiro passo para que o Palmeiras alcance o montante de R$ 150 milhões estipulado pela direção para o uniforme em 2025, ano em que a equipe disputará o Super Mundial.

Nos últimos dias, a Sportingbet avançou nas negociações e deve desembolsar R$ 100 milhões (sem considerar eventuais bônus) para se tornar o patrocinador máster do Palmeiras por quatro temporadas, a partir de janeiro.

Palmeiras terá mudanças no patrocínio máster para a próxima temporada (Fabio Menotti/Palmeiras)

Com isso, o clube ainda terá disponíveis outros espaços no uniforme, como omoplatas, mangas e números da camisa, além de áreas no calção e meião. A diretoria está em conversas avançadas com algumas marcas para ocupar esses espaços, com a BYD, montadora chinesa, aparecendo entre as favoritas.

Todas as negociações estão sendo conduzidas pela atual gestão do Palmeiras, chefiada por Leila, antes do pleito eleitoral previsto para o fim de novembro. A mandatária tenta a reeleição, enquanto Savério Orlandi representa a oposição.