Martínez comenta desconfiança da torcida do Palmeiras e se coloca à disposição contra o Corinthians

Terceiro reforço do Palmeiras para a temporada, Emiliano Martínez foi anunciado oficialmente na tarde desta segunda-feira (3), na Academia de Futebol, e comentou sobre a desconfiança da torcida, que esperava um “nome de peso” para reforçar o setor de meio de campo.

Nas redes sociais, torcedores do clube questionaram a chegada do volante uruguaio, nome pouco conhecido no país. Anteriormente, Martínez defendia o Midtjylland, da Dinamarca, onde se destacou e entrou na lista de convocados de Marcelo Bielsa.

- Tomo isso como algo que faz parte. Faz parte de um time gigantesco como o Palmeiras. Pode ter algumas pessoas que são a favor, outras contra a contratação. Tenho que fazer a minha história. Vou fazer o máximo para aqueles que desconfiam ficarem confiantes - explicou o uruguaio.

Já regularizado pelo Palmeiras, o jogador está à disposição da comissão técnica liderada por Abel Ferreira para o clássico diante do Corinthians, na próxima quinta-feira (6). O volante afirmou estar preparado fisicamente e espera ficar, ao menos, no banco de reservas no Dérbi.

- Não fiz a pré-temporada com o time. Estava me preparando com os treinadores da seleção e estou ajustando algumas coisas. Sinceramente, me sinto preparado fisicamente, bem nos treinos. Acho que já estou preparado para o jogo contra o Corinthians. Quero ser parte do time, sei da importância do jogo. Gostaria de estar pelo menos no banco, para sentir o Allianz - explicou o novo jogador do Palmeiras

Emiliano Martínez usará a camisa 32 no Palmeiras. (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Números de Emiliano Martínez

O volante jogou as últimas três temporadas pelo Midtjylland, da Dinamarca. No clube, Martínez fez 82 jogos e ajudou a equipe a conquistar o título da Liga Dinamarquesa de 2023/24. Na temporada atual, esteve em campo em 27 partidas, marcou um gol e deu três assistências.

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, ele já defendeu o Red Bull Bragantino no futebol brasileiro, entre os anos de 2021 e 2022.

Confira outras respostas

Número da camisa

- Escolhi a 32 porque foi o número que estreei como profisional, tem um significado. Me aconteceram muitas coisas boas.

Passagem pelo RB Bragantino

- Minha passagem pelo Bragantino, eu sofri uma lesão que me custou muito tempo fora, não tive muitos jogos. Depois, fui para a Europa e foi meu grande crescimento. Cresci muito lá. Me sinto preparado para defender o Palmeiras.

Futuro na seleção do Uruguai

- Essa é outra causa que escolhi o Palmeiras. Sei como é o Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, Mundial de Clubes. É bom para me preparar para a seleção.