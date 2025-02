Palmeiras melhora, mas Abel Ferreira ainda tem dúvidas para o Dérbi

A vitória do Palmeiras contra o Guarani por 4 a 1, neste domingo (2), deixou uma boa impressão dos titulares para o restante da temporada. Abel Ferreira abdicou do rodízio no elenco, que havia adotado nos primeiros jogos do Paulistão, e o Verdão teve sua melhor apresentação na temporada.

continua após a publicidade

➡️Weverton alcança marca de 400 jogos com a camisa do Palmeiras

Foram dois jogos sem vencer, e o triunfo sobre o Guarani trouxe um pouco de paz para o grupo na semana do Dérbi. Na quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), o Palmeiras recebe o Corinthians no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

A principal novidade do jogo foi a mudança tática no ataque, que deixou de ter um centroavante de ofício e passou a contar com Facundo Torres e Estêvão, que mais uma vez brilhou com dois gols. No meio, Maurício e Raphael Veiga.

continua após a publicidade

Apesar das mudanças positivas, Abel Ferreira nega que a alteração seja definitiva, justifica a reserva de Flaco López pela busca por uma melhor forma física e afirma que o time ainda não está definido para o clássico. Os treinos que antecedem o Dérbi serão fundamentais para a escolha da escalação.

— Amanhã quem não jogou vai ter que treinar e está tudo em aberto. Já disse isso varias vezes. Não gosto que jogadores sentem em cadeiras com encosto. Aqui tem que jogar quem treina melhor, quem rende melhor, quem faz aquilo que pedimos. Mas neste momento está tudo em aberto — disse o técnico do Palmeiras após a vitória do Verdão.

continua após a publicidade

Abel Ferreira ainda tem dúvidas sobre a equipe que vai enfrentar o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Fim do rodízio?

O Palmeiras busca o tetracampeonato consecutivo do Paulistão, mas Abel Ferreira reconhece que o calendário obriga as equipes a dosarem os esforços nas primeiras rodadas do torneio estadual para evitar lesões. Pensando nisso, o técnico português destaca que o rodízio do elenco pode voltar, e que a forma física será crucial nas decisões.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

— Eu achei que hoje, os que jogaram hoje, na minha opinião, são os que estão melhores na data de hoje. Temos uma semana para treinar, melhorar processos, mas como te disse, a temporada é longa, os jogadores têm altos e baixos, os jogadores estão em forma no momento — finalizou o treinador.