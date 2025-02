Palmeiras ganha opções no mercado com iminente saída de Atuesta

A iminente saída de Atuesta abre opções para o Palmeiras no mercado de transferências. Após pedir à comissão técnica nova chance neste início de temporada, o volante colombiano não correspondeu nos minutos em campo e segue fora dos planos para 2024.

Abel Ferreira explica escalação 'sem 9' e vê Palmeiras atento ao mercado

Com a chegada de Emiliano Martínez, o Verdão atingiu o limite de nove estrangeiros no elenco permitido pelo regulamento do Brasileirão — apenas nove podem ser relacionados por partida. A possível transferência de Atuesta, por sua vez, daria mais flexibilidade ao clube na janela, evitando que algum atleta fique fora da lista de relacionados.

Nos últimos dias, o Orlando City fez uma proposta pelo colombiano, mas as condições do negócio não agradaram à diretoria alviverde, que optou por interromper as negociações.

O clube norte-americano propôs arcar apenas com parte dos vencimentos do jogador, mas o Palmeiras não se animou com o modelo sugerido e busca um acordo mais vantajoso para ambas as partes. Enquanto isso, o volante segue no elenco e treina normalmente com o restante do grupo na Academia de Futebol.

Ainda em 2022, o Palmeiras desembolsou 3,7 milhões de dólares (R$ 20,7 milhões à época) para adquirir 70% dos direitos econômicos de Atuesta junto ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O volante tem contrato com o Verdão até o fim de 2026.

Iminente saída do colombiano Atuesta abre posibilidades para o Palmeiras no mercado de transferências (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Estrangeiros no elenco do Palmeiras

Além de Atuesta, o Palmeiras possui atualmente os uruguaios Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres, o colombiano Richard Ríos, o paraguaio Gustavo Gómez, e os argentinos Aníbal Moreno, Flaco López e Augustín Giay.