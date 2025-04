O atacante Paulinho, do Palmeiras, postou um vídeo com uma provocação ao Corinthians nas suas redes sociais depois do clássico. Ele entrou no segundo tempo e atuou por 14 minutos na vitória do Alviverde por 2 a 0 neste sábado (12).

Contratado por 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões), Paulinho estreou com a camisa do Palmeiras neste sábado. Ele vinha se recuperando de uma lesão na canela direita e agora estará à disposição do técnico Abel Ferreira para a sequência da temporada.

Depois do clássico, Paulinho postou um vídeo nas suas redes sociais com alguns trechos da sua atuação. Porém, em um dos trechos do conteúdo, aparece um torcedor palmeirense com uma faixa escrito ''Chupa Gambá''. Veja o vídeo abaixo.

Veja o vídeo postado por Paulinho com provocação ao Corinthians

Carreira do Paulinho antes de chegar ao Palmeiras

Natural do Rio de Janeiro (RJ), Paulinho rapidamente ganhou espaço no time de São Januário e foi adquirido já no primeiro semestre de 2018 pelo Bayer Leverkusen-ALE, clube pelo qual fez 79 jogos, nove gols e cinco assistências.

Paulinho em partida pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

A volta ao Brasil ocorreu em 2023, para o Atlético-MG. Potente fisicamente, inteligente nas movimentações e eficiente com a bola nos pés, formou uma das melhores duplas de ataque do país com Hulk. Foi campeão mineiro em 2023 e 2024, finalista da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores em 2024 e artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023 com 20 bolas na rede. No geral pelo Galo, foram 120 duelos, 50 gols e 12 assistências.