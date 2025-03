Lucas Evangelista realiza exames para fechar com o Palmeiras

Lucas Evangelista está perto de ser anunciado como reforço do Palmeiras. Nesta terça-feira (4), o volante realizará exames médicos em São Paulo e, se tudo correr como esperado, ficará livre para assinar com o Verdão.

A informação foi noticiada pelo "Ge.globo" e confirmada pelo Lance!. O atleta de 29 anos defende o RB Bragantino e aguardava o término da campanha da equipe no Paulistão para assinar com o Palmeiras. A equipe do interior paulista foi eliminada do torneio no domingo (2), após derrota por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro.

Lucas Evangelista será o sétimo reforço da equipe para a temporada. O Palmeiras irá desembolsar 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 25 milhões na cotação atual) pelo jogador. A informação foi publicada inicialmente pelo portal "Uol" e confirmada pelo Lance!. Em contrapartida, Fabinho irá defender o RB Bragantino

Por defender o RB Bragantino na primeira fase do Paulistão, Lucas Evangelista não pode ser inscrito pelo Palmeiras para a disputa da semifinal contra o São Paulo, marcada para a próxima segunda-feira (10), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

O jogador chega para fortalecer o elenco no restante da temporada. Neste ano, o Palmeiras ainda disputa o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Super Mundial de Clubes da Fifa e Libertadores. Lucas Evangelista terá que disputar posição com Richard Ríos, titular absoluto no meio de campo do Verdão.

Lucas Evangelista está próximo de ser anunciado como o sétimo reforço do Palmeiras para a temporada (Foto: Thiago Ribeiro/Agif)

Verdão ativo no mercado

O Palmeiras fez seis contratações nesta temporada: os atacantes Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque, o volante Emiliano Martínez e os zagueiros Bruno Fuchs e Micael. As negociações giram em torno de R$ 417,5 milhões.