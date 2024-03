Líder de desarmes do Paulistão, Aníbal Moreno se prepara para primeira decisão pelo Palmeiras no Allianz Parque

Aníbal Moreno só fez duas partidas no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 27/03/2024 - 16:00 • São Paulo

Único invicto do Paulistão e defendendo uma invencibilidade de 19 jogos, o Palmeiras se prepara para encarar o Novorizontino nesta quinta-feira (28), no Allianz Parque, em jogo válido pela semifinal do Estadual.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A consistência defensiva do Verdão em 2024 passa muito pelos pés do argentino Aníbal Moreno, que dominou o meio-campo alviverde e lidera o índice de números de jogos do elenco nesta temporada, participando de todas as 13 apresentações que atual bicampeão brasileiro fez no ano.

Nos principais fundamentos de stats do Palmeiras no ano, Aníbal Moreno aparece na liderança de pelo menos três: desarmes, ações defensivas e interceptações.

De acordo com o 'Footstats', o camisa 5 do Palmeiras é o líder de desarmes no Paulistão, com 23, na frente de Raniele (20), João Schmidt (20), Heitor (20) e Gabriel Inocêncio (19).

Aníbal Moreno que só fez um jogo como titular no Allianz Parque em sua curta trajetória no Maior Campeão do Brasil, se prepara para a sua primeira grande decisão na imponente casa alviverde.

Caso seja titular diante do Novorizontino, Moreno vai para o seu sétimo jogo seguido entre os 11 iniciais, e ao lado do zagueiro Murilo, é o jogador com mais partidas consecutivas como titular, o que prova a sua importância e confiança de Abel Ferreira em seu futebol, mesmo com tão pouco tempo de clube.

A bola rola para Palmeiras x Novorizontino na quinta-feira (28), a partir das 21h35 (horário de Brasília), e o jogo terá transmissão da TV Record, Cazé TV e TNTHBO Max.