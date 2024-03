Ídolo e capitão, Gómez inicia transição física e se aproxima de retorno ao Palmeiras

Gustavo Gómez é o capitão com mais taças levantadas pelo Palmeiras, com oito (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 26/03/2024 - 13:40 • São Paulo

O Palmeiras treinou nesta manhã de terça-feira (26), na Academia de Futebol, visando a preparação para encarar o Novorizontino, pela semifinal do Paulistão 2024, e a atividade contou com uma novidade mais do que especial para o torcedor alviverde.

Ídolo e capitão do time de Abel Ferreira, o paraguaio Gustavo Gómez iniciou a sua transição física e participou de parte do trabalho com bola com restante do elenco.

O zagueiro não atua desde o empate com o Corinthians, na Arena Barueri, no início de fevereiro, e pode aparecer entre os relacionados caso o Verdão avance para a grande final do Estadual.

Gustavo Gómez já é o capitão com mais taças levantadas pelo Palmeiras na história, com oito conquistas, e pode levantar mais uma caso o Verdão conquiste este tricampeonato paulista.

O Palmeiras volta a treinar nesta quarta-feira (27), em treino que está confirmado para acontecer no Allianz Parque.