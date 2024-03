Giovani, a joia que encantou Abel Ferreira, revela por que trocou Palmeiras pelo futebol do Qatar

Giovani em ação pelo Al-Sadd do Qatar: atacante se recupera de lesão grave no joelho (Foto: Divulgação / Arquivo Pessoal)







Copiar Link

Escrito por João Marcos • Publicada em 26/03/2024 - 08:05 • Doha (QAT)

Promovido aos profissionais do Palmeiras em 2021, o atacante Giovani ficou conhecido como "a joia da base que encantou Abel Ferreira". Em junho 2023, no entanto, o jovem trocou o Verdão pelo Al-Sadd, do Qatar, pegando a muitos de surpresa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em entrevista exclusiva, o atacante revelou o motivo por trás de sua escolha. A falta oportunidades no Verdão, uma queixa da torcida durante sua passagem pelo clube, não pesou na decisão, conta o atleta.

- Algumas oportunidades nós não podemos deixar passar. Eu estava em um bom momento no Palmeiras, vindo da base, evoluindo com um elenco muito forte, e meus empresários me falaram dessa proposta do Al-Sadd. Falei com minha família e a proposta também era boa para o clube, então resolvemos aceitar e encarar o desafio.

Atualmente, o atacante se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida durante amistoso de pré-temporada do clube.

A expectativa é que Giovani possa voltar a atuar a partir de maio e servir de "reforço" para o Al-Sadd, que lidera a Liga de Futebol do Qatar com 40 pontos, apenas três de vantagem sobre o vice-líder Al-Gharafa. Vale destacar a incrível campanha da equipe, que sofreu apenas uma derrota em 17 jogos disputados.

- Estou buscando seguir com cautela e respeitando todos os processos, para voltar completamente recuperado. Enquanto isso, sigo na torcida para que meus companheiros mantenham esse ritmo na busca pelo título.

Giovani se destacou na base do Palmeiras pela velocidade e habilidade com a perna esquerda (Foto: Divulgação / Arquivo Pessoal)

Focado na recuperação da lesão e de olho na primeira conquista em solo asiático, o atacante evita falar sobre o futuro longe do Al-Sadd. Mas deixou claro o sonho de, um dia, atuar em solo europeu. E reforçou o carinho que sente pelo Palmeiras, mesmo que um retorno breve esteja descartado: "está para sempre no meu coração".

Veja a seguir outros trechos da entrevista com o atleta do Al-Sadd (QAT).

Lance!: Pensa em voltar para o Verdão um dia?



- O Palmeiras é um clube pelo qual eu sempre serei grato, por tudo o que fez por mim. Ali aprendi muita coisa, cresci profissional e pessoalmente, e me fez chegar onde estou hoje. É cedo para dizer que um dia voltarei, pois saí de lá recentemente, mas com certeza é um clube que está para sempre no meu coração.

Lance!: Você fez parte do elenco que venceu a primeira Copinha da história do Palmeiras, em 2022. Qual o segredo do clube na base?



- A gente sabia que esse título era muito importante para o clube e para o torcedor. O Palmeiras investe muito na base, tem essa força, e faltava essa conquista. Até pela questão externa, da pilha dos rivais, a gente sabe que tinha um peso. E graças a Deus pude fazer parte dessa conquista. Espero que os jogadores que estão lá sigam dando o máximo na base para que o Palmeiras siga sendo vitorioso.

Endrick (esquerda) e Giovani (direita) atuaram juntos na base do Palmeiras (Foto: Divulgação)

Lance!: Você jogou ao lado do Endrick nessa Copinha. Até onde você acha que ele pode chegar na carreira?



- O Endrick é fora da curva, um jogador de altíssimo nível e uma boa pessoa também. Jogar ao lado dele era bom e fácil, a gente se entendia em campo. Fico feliz por tudo que vem acontecendo na vida dele e só posso desejar todo o sucesso do mundo. Espero que a gente possa se encontrar em campo novamente.

Lance!: Tem a expectativa de atuar na Europa? Acha que um bom desempenho no Al-Sadd pode te levar até lá?



- Acho que o sonho de todo jogador é jogar no futebol europeu, comigo não é diferente. Mas hoje eu defendo as cores do Al-Sadd e é por esse clube que vou dar o meu máximo. O futuro a Deus pertence e a gente não sabe o que pode acontecer amanhã.

Giovani se recupera de lesão grave no joelho direito e está próximo de voltar a jogar (Foto: Divulgação / Arquivo Pessoal)

Lance!: Como foi a adaptação ao Catar? Não apenas no futebol, mas também no estilo de vida. Quais as maiores dificuldades que enfrentou?



- Encontrei uma cultura completamente diferente da que estava acostumado. Mas é incrível poder vivenciar isso. As questões da alimentação e do idioma são sempre mais complicadas, mas desde que cheguei o clube foi solícito a me deixar o mais confortável possível.

Lance!: Como vem sendo a recuperação da lesão no joelho? Há uma data para o retorno aos gramados? Quais as maiores dificuldades na recuperação?



- Entrei na fase de trabalhar com bola, e a expectativa é de estar à disposição do treinador em maio, no final desta temporada. Mas estou trabalhando com paciência e seguindo todo o processo com o maior cuidado possível. Estou focado em fazer o máximo para estar pronto para jogar novamente.