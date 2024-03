Com apenas um remanescente, Palmeiras já goleou Novorizontino em mata-mata no Allianz Parque

Palmeiras eliminou o Novorizontino do Paulistão de 2018 no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 26/03/2024 - 11:31 • São Paulo

O Palmeiras vai encarar um velho conhecido na quinta-feira (28), no Allianz Parque em jogo que vale a vaga na grande final do Paulistão 2024.

É O BRASA! Coloque R$200 no Brasil contra a Espanha e fature mais de R$640 no Lance! Betting

O Verdão acabou eliminando o Novorizontino de três Paulistas seguidos, entre os anos de 2017 e 2019, quando o time do interior coincidentemente caiu no grupo do Verdão no Estadual por três temporadas seguidas e acabou se despedindo da competição nas quartas de final.

Em 2018, o Palmeiras de Roger Machado recebeu o Novorizontino no Allianz Parque pelo jogo de volta das quartas do Paulista e com uma impiedosa goleada por 5 a 0, se classificou para pegar o Santos na semi.

Do time titular do Verdão naquela noite, apenas o lateral Marcos Rocha deve atuar nesta quinta-feira, já que Dudu, outro jogador que marcou até gol naquela oportunidade, ainda está retornando de lesão.

Nas edições de 2017 e 2019, também pelo confronto de volta das quartas, o Palmeiras acabou mandando os jogos contra o Novorizontino no Pacaembu.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Palmeiras está invicto há 16 jogos diante do Novorizontino e a última derrota para o clube de Novo Horizonte aconteceu em 1991. Desde então, foram 12 vitórias e quatro empates, com 46 gols marcados e sete sofridos.