Lesão de titular reduz opções de Abel em novo esquema do Palmeiras

Minutos antes do clássico no último fim de semana, Murilo sentiu dores na coxa durante o aquecimento do Palmeiras e foi substituído por Micael. A ausência do zagueiro reduz as opções de Abel Ferreira no sistema defensivo, que passou a atuar com três zagueiros recentemente.

Além do camisa 26, Naves também é desfalque. Com as movimentações na última janela de transferências, o zagueiro perdeu espaço no elenco e passou a ser a terceira opção no banco de reservas.

Diante da necessidade de reforços após a lesão de Bastos, o Botafogo apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra ao estafe do jogador, que encaminhou ao departamento de futebol alviverde.

A posição do Palmeiras, no entanto, segue a mesma: o clube não pretende liberar atletas por empréstimo, apenas em caso de venda definitiva.

– O Naves foi um dos jogadores que mais pediu para sair, e deixamos sair, mas a verdade é que não apareceu proposta - a não ser agora, do Botafogo. E apareceu porque tem um jogador lesionado (Bastos). (…) Não vamos emprestar jogador. Se quiser, paga. Há um preço, e não é muito caro – comentou Abel após a derrota por 2 a 0 sobre o Corinthians, pela terceira rodada do Campeonto Brasileiro.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas do Allianz Parque (Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Opções do Palmeiras para a zaga

O Palmeiras conta atualmente com cinco zagueiros no elenco principal, além de Benedetti, recém-promovido pela comissão técnica e que revezava entre a base e o profissional. A reformulação do setor foi um pedido de Abel Ferreira, que busca, principalmente, um defensor canhoto para ampliar as opções na rotação.

Na última janela de transferências, o clube anunciou as chegadas de Micael, ex-MLS, e Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG até dezembro. Murilo, Gustavo Gómez e Naves completam a lista de opções.