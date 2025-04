Palmeiras amplia sequência positiva, e Abel deve ter ‘ataque ideal’ contra o Inter

O Palmeiras parece ter encontrado sua melhor versão dentro de campo ao vencer o Derby e convencer com sua atuação. Após um Campeonato Paulista com testes e oscilações de jogadores e posições, o técnico Abel Ferreira vê, agora, o departamento médico do clube ficar consideravelmente mais vazio e passa a ter peças importantes à disposição. Contra o Inter, nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o "ataque dos sonhos" pode iniciar como titular.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As duas maiores contratações do Palmeiras e também do futebol brasileiro, a dupla de ataque formada por Vitor Roque e Paulinho pode, enfim, atuar junto. Isso porque na vitória contra o Corinthians na última rodada, o camisa 10 entrou na partida no mesmo momento em que o 9 saiu, mas a tendência é que estejam em campo ao mesmo tempo.

Caso isso aconteça nesta rodada, o torcedor palmeirense deve ver o trio Estêvão, Paulinho e Vitor Roque em ação. A expectativa para que o camisa 10 comece a partida entre os titulares se dá, também, pelo fato de o jogador ter estreado muito bem, apesar de ter jogado pouco menos de 20 minutos contra o Alvinegro, criou três jogadas de perigo. Se iniciar no banco, certamente entrará no decorrer do duelo.

continua após a publicidade

O ataque palmeirense deu sinais de que voltou a funcionar, já que as jogadas ofensivas foram bem criadas e convertidas em gols. Já são oito bolas na rede e três tentos sofridos nas últimas quatro vitórias do Verdão, contra Sport e Corinthians no Brasileirão, além de Sporting Cristal e Cerro Porteño na Libertadores.

– Fizemos o Paulistão praticamente sem reforços e nosso melhor jogador no Paulistão (Mauricio) se machucou. São fatos. Eu entendo que as expectativas estão muito altas, nem mesmo o Verstappen consegue ganhar sempre em primeiro, as atualizações às vezes demoram. Não vou alterar nada das críticas que recebemos, há muito trabalho a fazer, muita atualização a fazer na máquina - avaliou Abel durante entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Sequência positiva na temporada

Após viver uma final de Paulistão conturbada, o Palmeiras vive dias tranquilos nas duas competições que disputa. Na Libertadores, duas vitórias pelo Grupo G, e pelo Brasileirão, um empate com o Botafogo, uma vitória contra o Sport e outra contra o Corinthians. Somados ao empate sem gols contra o Corinthians na decisão estadual, são seis jogos sem saber o que é perder na temporada, sendo quatro seguidos com vitórias.