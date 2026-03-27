Por onde anda Léo Lima, ex-meia de Vasco e Palmeiras?

No início dos anos 2000, o futebol brasileiro conheceu um meia-atacante alto, de passadas largas e técnica apurada. Léo Lima surgiu como uma promessa cintilante no cenário nacional, capaz de alternar momentos de brilhantismo puro com lances de absoluta irreverência tática que enlouqueciam torcedores e treinadores. Ao longo de quase duas décadas atuando profissionalmente, ele vestiu as camisas de alguns dos maiores clubes do país, construindo uma carreira tão imprevisível quanto o seu próprio estilo de jogo. O Lance! lembra por onde anda Léo Lima?

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Sua trajetória não foi linear, sendo frequentemente marcada por altos e baixos, mudanças repentinas de clube e algumas polêmicas. No entanto, os picos de desempenho do jogador deixaram cicatrizes eternas na história de algumas instituições, transformando-o em um personagem do qual é impossível não se lembrar quando o assunto é o futebol brasileiro no início deste século.

Seja pelo talento desfilado nos gramados do Rio de Janeiro, onde assinou lances inesquecíveis e levantou taças, ou pela sua surpreendente reinvenção tática no futebol paulista sob a batuta de treinadores exigentes, Léo Lima construiu um currículo robusto. Ele se tornou, inegavelmente, uma figurinha carimbada no imaginário de qualquer torcedor que acompanhou de perto as acirradas disputas do Campeonato Brasileiro e dos estaduais nas últimas décadas.

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Apesar do talento indiscutível com a bola nos pés, sua passagem internacional foi tímida, e seu verdadeiro legado foi construído dentro das fronteiras nacionais. Léo Lima pertence àquela safra de jogadores clássicos que possuíam o drible e a improvisação como principais ferramentas de trabalho, uma característica que, com a modernização tática do esporte, se tornou cada vez mais rara de ser encontrada nos grandes elencos.

Hoje, muitos anos após brilhar e polemizar com as camisas de Vasco, Palmeiras, São Paulo, Santos e Flamengo, a rotina do ex-atleta mudou drasticamente. Aposentado das quatro linhas, ele encontrou uma nova vocação nos bastidores do esporte, aplicando o conhecimento prático acumulado ao longo de vinte anos em uma função estratégica e vital para o planejamento de qualquer equipe de futebol.

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O passe de letra e a reinvenção com Luxemburgo

O primeiro grande momento de explosão nacional de Léo Lima ocorreu no Vasco da Gama. Apesar de ter iniciado no Madureira, foi em São Januário que ele explodiu para o futebol. A coroação dessa fase aconteceu em 2003, na final do Campeonato Carioca. Em um momento de pura audácia contra o rival Fluminense, ele acertou um inesquecível cruzamento de letra (que, segundo os próprios torcedores, foi dado "com raiva") que resultou no gol do título, marcado pelo atacante Souza. Mais tarde, em 2009, ele voltaria ao clube para liderar a equipe na conquista do Campeonato Brasileiro da Série B.

Anos depois da primeira passagem pelo Vasco e após algumas transferências onde não conseguiu demonstrar seu melhor nível (como no Flamengo e no Grêmio), a carreira de Léo Lima ganhou um respiro no futebol paulista em 2008. Bancado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras, ele aceitou mudar de posição. Deixou de ser o clássico camisa 10 e passou a atuar como segundo volante. A reinvenção foi um sucesso absoluto: ele marcou gol em clássico na semifinal, foi campeão do Paulistão de 2008 e acabou eleito o melhor da posição naquele torneio.

Lista de clubes na carreira de Léo Lima

A rodagem de Léo Lima pelo futebol brasileiro e internacional é extensa. Ao todo, ele colecionou passagens pelas seguintes equipes:

Madureira Vasco da Gama CSKA Sofia (Bulgária) Marítimo (Portugal) Porto (Portugal) Santos Grêmio Flamengo Palmeiras Vasco da Gama (segunda passagem) Goiás São Paulo Al-Nasr (Emirados Árabes) Al-Sharjah (Emirados Árabes) Goiás (segunda passagem) Santa Cruz Anapolina

Por onde anda Léo Lima?

A trajetória como atleta profissional de Léo Lima foi encerrada oficialmente no ano de 2019. Sua última experiência nos gramados ocorreu defendendo a camisa da Anapolina, em Goiás, onde disputou apenas duas partidas antes de solicitar o rompimento de seu contrato em virtude de discordâncias sobre a estrutura oferecida e problemas com salários atrasados.

Atualmente, aos 44 anos, ele trocou os gramados pelos escritórios, mas sem se afastar da bola. Em janeiro de 2026, Léo Lima foi oficialmente anunciado como o novo coordenador técnico do Olaria, equipe tradicional que disputa a segunda divisão (Série A2) do Campeonato Carioca. Essa é a sua primeira oportunidade atuando como gestor no futebol, função para a qual se preparou nos últimos anos realizando cursos de gestão esportiva e acompanhando a rotina de diretores em atividade, assumindo o papel de fazer a ponte entre o elenco, as categorias de base e a diretoria do clube da Rua Bariri.