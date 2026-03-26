Palmeiras bate recorde na Data Fifa e planeja logística para convocados

O Palmeiras chegou à marca de oito convocados com a ida de Agustín Giay à Argentina, estabelecendo um recorde neste ciclo de Copa do Mundo. Ao todo, a equipe paulista conta com representantes em quatro seleções sul-americanas, sendo o Paraguai o país com mais atletas do clube, com três.

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Entre os nomes convocados, seis são considerados titulares na equipe de Abel Ferreira atualmente. São eles: Flaco López e Agustín Giay (Argentina); Gustavo Gómez e Mauricio (Paraguai); Joaquín Piquerez (Uruguai); e Jhon Arias (Colômbia).

Como a maioria dos compromissos dos convocados está marcada para o dia 31 de março, dois dias antes do duelo com o Grêmio, o Palmeiras planeja uma logística especial para o retorno dos atletas, nos moldes adotados em Datas Fifa anteriores.

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Segundo apurou a reportagem do Lance!, a definição será alinhada pela comissão técnica em conjunto com a diretoria até a próxima quinta-feira (27).

Há a possibilidade de que alguns jogadores, sobretudo os mais desgastados, sejam poupados na partida, que será disputada na Arena Barueri. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro Série A, com 19 pontos, três a mais que São Paulo e Fluminense.

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Gustavo Gómez foi um dos oito jogadores do Palmeiras nesta Data Fifa de março (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

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Convocados do Palmeiras na Data Fifa

1 . Argentina: Flaco López (atacante) e Giay (lateral-direito) 2 . Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro), Mauricio (meia-atacante) e Ramón Sosa (atacante) 3 . Colômbia: Jhon Arias (meia-atacante) 4 . Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo) e Emiliano Martínez (volante)

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