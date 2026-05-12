Palmeiras administra desfalques e recuperações na disputa com o Flamengo antes da Copa

O departamento médico do Palmeiras segue movimentado nas semanas que antecedem a pausa para a Copa do Mundo, no fim de maio. No empate com o Remo, Andreas Pereira deixou o gramado com um trauma na região lombar e aumentou a lista de jogadores lesionados.

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O meio-campista não teve fratura constatada e, por isso, não precisará passar por intervenção cirúrgica. Vitor Roque e Piquerez completam a lista de lesionados e retornam somente após o término da Copa do Mundo.

O lateral-esquerdo, submetido a cirurgia no tornozelo após lesão sofrida em amistoso do Uruguai contra a Inglaterra, realiza recuperação em tempo integral com o objetivo de ficar à disposição de Marcelo Bielsa para o Mundial. Na última segunda-feira, deu sequência ao tratamento no gramado com acompanhamento do departamento médico.

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Vitor Roque passou por procedimento semelhante ao do lateral uruguaio, também no tornozelo, e ainda está em estágio inicial de recuperação.

Com o empate no domingo, o Palmeiras chegou aos 34 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. A vantagem para o Flamengo, no entanto, caiu para quatro pontos, com o rival tendo uma partida a menos. As equipes se enfrentam no dia 23 de maio, no Maracanã, no primeiro encontro desde a final da Libertadores, em Lima.

Abel Ferreira volta após suspensão

Abel Ferreira cumpriu o último de seus sete jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro, decorrentes das expulsões nas partidas contra São Paulo e Fluminense, no empate por 1 a 1 com o Remo, no Mangueirão.

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Assim, está livre para comandar a equipe à beira do gramado já no duelo contra o Cruzeiro, o próximo do Palmeiras no Brasileirão.

Outra novidade é a recuperação de Arthur, desfalque em Belém por um edema na coxa. O jovem iniciou o processo de transição física no gramado da Academia de Futebol e deve estar à disposição para o confronto com o Cruzeiro, pela Série A, mas será ausência diante do Jacuipense, pela Copa do Brasil.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Calendário do Palmeiras até a Copa do Mundo

13/05 - Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil (jogo de volta) 16/05 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão 20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores 23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão 28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores 31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

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