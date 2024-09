Abel Ferreira em entrevista coletiva após confronto contra o Criciúma (Foto: Reprodução/PalmeirasTV)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 12:26 • Rio de Janeiro

Em entrevista coletiva realizada após a partida contra o Criciúma no último sábado (14), no Allianz Park, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, destacou os aspectos de fora do campo que foram fundamentais para a goleada por 5 a 0. O treinador também revelou que uma possível renovação de contrato estaria ligada a uma diminuição da quantidade jogos durante a temporada.

Após duas semanas sem jogos, Abel atribuiu ao alívio no calendário o bom desempenho da equipe na partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Com a eliminação da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores, o Palmeiras agora se concentra apenas no Brasileirão, permitindo mais tempo para treinos e recuperação mental após uma sequência frustrante.

— É preciso descansar, ter tempo para família. Sou pai e marido, não só treinador. E gosto de viver. Quero ter vida. A vitória é dos jogadores e da torcida, agradeço pelo carinho, mesmo fora da Copa e Libertadores continuam a encher estádios, a apoiar. Nossos jogadores têm que perceber isso: jogar futebol é como um parque de diversões. Temos de estar frescos, para divertir e tirar o máximo — disse o técnico.

Crítico do calendário de jogos no Brasil, Abel abordou o futuro de forma bem-humorada. Ele mencionou que, se Leila Pereira conseguisse organizar uma agenda com jogos semanais, ele consideraria renovar seu contrato por mais tempo.

–— Se calhar, se a Leila quiser, se jogarmos semana a semana, consigo ficar aqui até 2027 ou 2030. Com a quantidade de jogos que temos há um desgaste muito grande, fazemos muitas viagens, jogos sem tempo de recuperação. E se calhar, se tivéssemos uma organização que tomasse decisões difíceis, teríamos mais jogadores de qualidade no futebol brasileiro e o que ia valorizar ainda mais o futebol do país — revelou Abel.

Abel Ferreira renovou seu contrato com o Palmeiras no início de 2024, estendendo-o até dezembro de 2025. Leila Pereira e Savério Orlandi, candidatos à presidência nas eleições de novembro, estão alinhados sobre a permanência do técnico. Ao renovar até o final de 2025, a decisão de Abel foi influenciada principalmente por dois fatores: A excelente estrutura do clube e pela garantia de competitividade, além do seu forte vínculo com o Palmeiras, apesar das críticas ao calendário e às condições do futebol brasileiro.

Abel chegou ao Palmeiras no fim de 2020 e, desde então, conquistou vários títulos pelo clube em cada temporada. Até aqui, foram 10 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, três Paulistas e uma Supercopa do Brasil.

O Palmeiras tem tempo para trabalhar durante a semana e volta a jogar apenas no próximo domingo, quando enfrenta o Vasco. A partida é de mando carioca, mas acontecerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).