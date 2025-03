Leila muda postura, faz balanço e comemora janela agressiva do Palmeiras

A presidente Leila Pereira fez um balanço da janela de contratações do Palmeiras antes da apresentação do meio-campista Lucas Evangelista, nesta sexta-feira (21), sétimo reforço anunciado pelo clube para a temporada.

Além do ex-jogador do Red Bull Bragantino, o Verdão acertou com outros seis reforços e investiu pouco mais de 60 milhões de euros, registrando o maior gasto da história do clube. Na visão da presidente alviverde, o elenco comandado por Abel Ferreira foi reforçado de forma consistente para a disputa das competições da temporada, incluindo o Mundial de Clubes, que será realizado no meio do ano, nos Estados Unidos.

– Muito felizes em apresentar nossa sétima contratação para a temporada 2025. Torcedores, sétima: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Estamos aqui para apresentar o Lucas, Lucas Evangelista, esse atleta brilhante que teve a oportunidade de ir para vários clubes, foi procurado por vários clubes e escolheu vir para o Palmeiras pelo nosso projeto. Tenho certeza, Lucas, de que você será muito feliz aqui ao lado de todos nós – afirmou Leila.

A mudança de postura do Palmeiras no mercado foi liderada pela própria presidente, que fez uma releitura após os resultados esportivos aquém do esperado em 2024 e decidiu mudar a estratégia do clube. O Verdão passou a buscar jogadores jovens, com capacidade de contribuir de forma instantânea e com potencial de valorização para futuras vendas.

Com isso, o Palmeiras adotou um "padrão europeu" nas negociações, passou a competir com alguns dos principais clubes do mundo e, em três ocasiões, quebrou seu recorde de transação mais cara com as contratações dos atacantes Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque.

– É um Palmeiras mais agressivo. Sou sempre muito sincera, às vezes o sucesso te deixa sem enxergar, porque o sucesso esconde algumas providências que deveriam ter sido tomadas anteriormente. A gente pensa: estamos ganhando tanto, não vamos mexer em time que está vencendo. E eu percebi isso (falta de agressividade) neste ano que passou. Eu não fiquei feliz com o desempenho do Palmeiras. Nós saímos muito rapidamente da Copa do Brasil e da Libertadores – disse a mandatária.

– A gente (Palmeiras) queria mais, aí eu entendi que era o momento de mudar um pouco a nossa mentalidade. Eu mudo, gente. Por mais que as pessoas achem que eu sou muito dura, eu ouço pessoas com credibilidade e mudo, sim – completou.

Leila Pereira liderou o processo de contratações do Palmeiras nesta janela de transferências (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Contratações do Palmeiras não precisaram de adaptação para entrar em campo

Dos sete reforços, cinco já estrearam com a camisa alviverde e, atualmente, quatro são titulares na equipe de Abel Ferreira. Facundo Torres, Martínez e Vitor Roque chegaram à Academia de Futebol com status de titular, enquanto Micael assumiu a vaga do lesionado Gustavo Gómez na zaga.

Já Fuchs, contratado por empréstimo junto ao Atlético-MG, segue disputando uma posição no sistema defensivo, enquanto Paulinho e Evangelista devem fazer suas primeiras partidas no Campeonato Brasileiro, que começa nos próximos dias.