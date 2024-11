Richard Ríos completa 100 jogos pelo Palmeiras

O volante Richard Ríos tem motivos para comemorar: o colombiano completa nesta terça-feira (26), diante do Botafogo, 100 jogos com a camisa do Palmeiras. O duelo no Allianz Parque, aliás, é considerado uma "final antecipada", já que líder e vice-líder disputam a ponta da tabela do Brasileirão.

Contratado em 2023 após campanha de destaque pelo Guarani no Campeonato Paulista, Ríos soma 61 jogos como titular pelo Verdão, sendo 53 jogos e três gols no ano passado e 47 partidas e três bolas na rede em 2024.

O jogador, que é titular na equipe de Abel Ferreira, valorizou o clube e revelou gratidão a tudo o que vem conquistando na carreira.

- O sentimento é de felicidade. Venho realizando muitos sonhos aqui no clube e na seleção do meu país. A marca de 100 jogos é muito importante para mim, para minha família, em um clube tão importante como o Palmeiras, um clube que eu aprendi a amar muito, que me deu e está me dando muita coisa. É gratificante - disse o volante.

Em busca do 13º título brasileiro, o quinto na era dos pontos corridos, o Palmeiras pode se tornar o primeiro clube na história do futebol brasileiro a conquistar por três anos seguidos o campeonato estadual e o campeonato nacional.

Com 70 pontos, o Verdão assumiu a liderança do Nacional na rodada passada, à frente do vice-líder Botafogo pelo critério de desempate, ou seja, uma vitória a mais.

