Leila mantém postura e cutuca rivais do Palmeiras: ‘Estão mais calmos?’

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira aproveitou a coletiva de apresentação dos zagueiros Bruno Fuchs e Micael nesta quinta-feira (27) para cutucar os rivais do clube e comentar sobre a provocação que fez nas redes sociais após a classificação ao mata-mata do Paulistão.

Presidente do Palmeiras, Leila abre o jogo sobre negociação com Vitor Roque

No último domingo, a mandatária voltou a publicar a frase 'Estão mais calmos?' em suas redes sociais, mas afirmou não se tratar de uma provocação direta aos torcedores que criticaram as ações recentes da diretoria, e sim de uma brincadeira com os rivais.

- Jamais (foi uma provocação para os torcedores). Eu entendo o futebol como entretenimento e acho que temos que ser pessoas leves. Foi uma brincadeira. Eu vou continuar fazendo. Os torcedores (do Palmeiras) sabem e acompanham meu trabalho aqui no clube. Os que amam o Palmeiras estão muito orgulhosos desse momento. Gostaria que os clubes brasileiros que tiveram a receita que o Palmeiras tem, tivessem a quantidade de títulos que conquistamos - afirmou a mandatária.

Na sequência, Leila voltou a criticar a situação financeira dos rivais do clube, assim como as gestões passadas do Palmeiras, como as de 2002 e 2012, anos em que o Verdão foi rebaixado à segunda divisão do Brasileirão.

A presidente Leila Pereira criticou as antigas gestões do clube, responsáveis por rebaixar o Palmeiras para a segunda divisão (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

- Quem debocha de um clube de futebol que é quem deixa os clubes em situção deplorável, como o Palmeiras no passado, em 2002 e 2012 (anos em que o clube foi rebaixado). Esses sim debocharam da história do Palmeiras. São torcedores que se utilizam da violência para agredir a presidente, outros torcedores, isso sim é um deboche - completou.