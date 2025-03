Leila, do Palmeiras, rebate críticas por conversa com Augusto Melo antes de final do Paulistão: ‘Mimimi’

Leila Pereira afirmou que o futebol "está muito chato" ao ser questionada a respeito das críticas que sofreu por conversar com Augusto Melo no gramado da Neo Química Arena antes do segundo joga da decisão do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras.

Presente na premiação da Federação Paulista de Futebol (FPF) na última sexta-feira (28), a mandatária alviverde afirmou que a interação com o presidente rival não passou de uma brincadeira e voltou a exaltar o retrospecto do Palmeiras em Itaquera.

– Futebol está muito chato. Muito 'mimimi'. Dizem que é coisa de mulher, mas tem muito homem fazendo 'mimimi'. Aquilo foi uma brincadeira e uma invasão de privacidade. Uma conversa, uma brincadeira, uma conversa particular. Não temos liberdade nem para brincar com amigos. Todo mundo sabe que na minha gestão o Palmeiras só perdeu duas vezes para o Corinthians. E sobre o meu sorriso… gente, voces queriam que eu tivesse chorando? Eu não vou ser falsa para ser aquilo que não sou – afirmou.

Mesmo após o vice-campeonato, Leila acredita que não é momento para lamentações, já que o Palmeiras terá outras competições para disputar em 2025, como o Mundial de Clubes.

– O Corinthians mereceu porque não fomos eficientes na nossa casa e nem na Neo Química. Eu não vou me lamentar porque nós perdemos. Então, um flash, que me pegaram… aquela lá era a Leila Pereira. Eu não vou mudar a minha personalidade. Eu acho ridículo alguns torcedores que querem se mostrar mais torcedores que outros – completou.

Leila Pereira (à direita) ao lado de Raphael Veiga após o vice-campeonato paulista do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Relembre a fala de Leila Pereira

Em entrevista no gramado da Neo Química Arena antes da decisão do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians, Leila Pereira afirmou ser bem tratada pela diretoria rival fora das quatro linhas. No entanto, destacou que o mesmo tratamento não se repete dentro de campo.

- A gente é sempre muito bem tratado aqui. Só não tratam a gente bem dentro do campo, vocês sempre ganham - afirmou Leila Pereira, antes da decisão entre Corinthians e Palmeiras, em entrevista à "TNT Sports".

Na noite da última quinta-feira, o Palmeiras não conseguiu recuperar a desvantagem do confronto de ida, empatou em 0 a 0 com o Corinthians na Neo Química Arena e perdeu a oportunidade de conquistar o tetracampeonato paulista.