Felipe Melo critica postura do Palmeiras em final do Paulistão

O Palmeiras perdeu o título do Campeonato Paulista de 2025 ao empatar por 0 a 0 com o Corinthians, na última quinta-feira (27), na Neo Química Arena. Após o resultado, Felipe Melo, ex-jogador do clube alviverde, criticou a postura do time de Abel Ferreira.

Em um vídeo postado nas redes sociais, o antigo volante detonou a postura tática do time Alviverde em campo. Para Felipe Melo, a equipe do técnico Abel Ferreira não entregou o esperado dentro de campo. Ele chamou atenção para as poucas opções de jogadas do ataque alviverda para furar a defesa corintiana, mesmo quando esteve com um jogador a mais em campo.

- O Corinthians foi campeão justamente, pelo o que fez nos dois jogos. Não entendi, esperava muito mais do Palmeiras. Acho que o Alviverde deixou a desejar tecnicamente. Até quando teve um jogador a mais, o time pouco criou. E o jogo passou e o Palmeiras continuou sem ideia de jogo. Era chute para fente e ver se o Flaco Lopez conseguia uma casquinha - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Se esperava muito mais do Palmeiras, é a verdade. Muito mais de um clube multicampeão nos últimos tempos. Um clube que contratou e pagou caro por alguns atletas. Em final de campeonato e em clássico, tem que se doar o máximo. Essa é a mais pura verdade - concluiu.

Próximo jogo do Palmeiras

Após a derrota para o Corinthians na final do Paulistão, o Alviverde mira o foco para a estreia do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Abel Ferreira estreia no torneio contra o Botafogo, neste domingo (30), às 16h, no Estádio Nilton Santos.

Esta será a primeira vez desde que o treinador português irá estrear na primeira rodada da competição sem ter vencido um título anteriormente.