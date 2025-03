Leila Pereira cobra punição ao Corinthians por incidentes contra o Palmeiras

Leila Pereira cobrou punições ao Corinthians por incidentes na final do Paulistão na Neo Química Arena. Durante o empate por 0 a 0 com o Palmeiras, torcedores do Timão acenderam sinalizadores e atiraram muitos objetos no campo nos minutos finais da partida que deu o título estadual ao Timão.

A partida chegou a ser interrompida por Matheus Candançan. O árbitro relatou na súmula que torcedores do Corinthians arremessaram fogos de artifício e um chinelo no campo.

— Eu vi que o árbitro colocou na súmula e eu espero que haja punição, por que sem punição... Não foram só sinalizadores, jogaram uma bomba também no gramado, então precisa ter punição, senão vai continuar sempre da mesma forma — disse a presidente do Palmeiras em entrevista na cerimônia de encerramento do Paulistão.

Apesar da reclamação, Leila Pereira enfatizou que as reclamações se tratam apenas sobre o comportamento dos torcedores na final. A presidente do Palmeiras não quis se aprofundar sobre o tema e parabenizou o Corinthians pelo título do Paulistão.

— Eu não quero falar sobre esse assunto porque não quero apagar o brilho da conquista do Corinthians, que foi muito merecido — finalizou a dirigente.

Torcida do Corinthians acendeu sinalizadores durante a final do Paulistão contra o Palmeiras na Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Reincidência

Os clássicos entre Palmeiras e Corinthians na Neo Química Arena têm sido marcados pelo mau comportamento da Fiel. No último Brasileirão, um torcedor do clube alvinegro atirou uma cabeça de porco no gramado.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) multou o Corinthians em R$ 60 mil. O clube alvinegro podia até perder mando de campo, mas evitou sanções mais severas no Brasileirão.