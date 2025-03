Ficha do jogo PAL BOT 1ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 30 de março, às 21h (de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes Não foi divulgado ainda Var Wagner Reway (ES) Onde assistir

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), em duelo válido pela primeira rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), com transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (TV fechada).

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Botafogo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO

1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, dia 30 de março, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🔎 VAR: Wagner Reway (ES)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke, Murilo, Micael, Piquerez; Richard Ríos, Emi Martínez, Maurício (Raphael Veiga); Estêvão, Facundo Torres, Vitor Roque.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Bastos, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Artur, Patrick de Paula (Matheus Martins), Santiago Rodríguez; Igor Jesus.