Escalação: Abel testa variações e aposta em retorno para estreia no Paulistão

O Palmeiras voltou as atenções para a estreia no Campeonato Brasileiro, e Abel Ferreira testou variações na escalação em relação ao time que iniciou a final do Paulistão contra o Corinthians.

continua após a publicidade

+ Guia do Brasileirão: Palmeiras entra com dúvidas, mas ainda entre os favoritos

Poupado após atuar 180 minutos na última Data Fifa com a seleção da Colômbia, Richard Ríos retorna ao time titular e forma o trio de meio-campistas ao lado de Emiliano Martínez e Raphael Veiga, que desperdiçou o pênalti decisivo no clássico.

Em transição física, o capitão Gustavo Gómez e o meio-campista Maurício foram liberados pelo Núcleo de Saúde e Performance e participaram das atividades desta quarta-feira com o restante do elenco na Academia de Futebol.

continua após a publicidade

Já Paulinho apresentou evolução na recuperação da cirurgia realizada na perna, ainda em 2024, e foi a campo nos minutos finais do treinamento. O atacante, no entanto, ainda não deve realizar sua estreia com a camisa alviverde.

Esta é a 62ª edição do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras disputa. Nas 61 estreias anteriores, o Verdão soma 30 vitórias, 17 empates e 14 derrotas. No ano passado, a equipe alviverde começou a campanha com uma vitória por 1 a 0 sobre o Vitória, em Salvador (BA), com gol de Richard Ríos.

continua após a publicidade

Richard Ríos deve retornar à escalação titular do Palmeiras para a estreia no Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para o confronto diante do Botafogo: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam no próximo domingo (30), a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.