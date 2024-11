Leila dispara contra oposição após reeleição no Palmeiras: ‘Totalmente irrelevante’

Reeleita presidente do Palmeiras até o fim de 2027, Leila Pereira criticou Savério Orlandi, candidato de oposição. Na eleição realizada neste domingo, a atual mandatária obteve 2.295 votos, contra 858 da concorrência. Outros 30 eleitores votaram em branco.

Na visão da empresária, o ex-diretor de futebol não realizou nenhuma ação de impacto, mesmo após anos no clube. Apesar disso, ela ressaltou a importância da concorrência pelo cargo, algo que não enfrentou na última eleição.

- Acho muito importante você ter candidatos de oposição. Na minha primeira eleição, eu não tive. O candidato da oposição está no clube há muito tempo e já esteve na diretoria de futebol, mas não fez nada relevante pelo clube. Não acredito que, quem já esteve e não fez, faria alguma coisa. Para mim, foi totalmente irrelevante toda a série de propostas dele. Acredito em pessoas que venham a fazer, e ele nunca fez. Em três anos, eu cumpri todas as minhas propostas - afirmou a atual mandatária.

Em seguida, Leila revelou que não irá aproveitar nenhuma das propostas da oposição. Na visão da presidente, que recebeu mais de 70% dos votos no pleito, é fundamental superar o trabalho realizado nos últimos três anos e manter uma relação harmônica com os associados.

- Essa votação expressiva, 72%, é em decorrência do trabalho que desenvolvemos nesses três anos. Reconhecimento do associado e uma ratificação de tudo que temos feito no clube. O desafio é superar esses três anos muito vitoriosos. É fazer o que o associado espera, de melhorias - completou.

Leila Pereira foi reeleita presidente do Palmeiras; mandato é válido por três temporadas (Foto: Reprodução/Palmeiras)

