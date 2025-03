Leila desmente rumores e garante permanência de pilar do Palmeiras

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira desmentiu as declarações do empresário de Raphael Veiga sobre um possível acordo para transferência no meio do ano e garantiu a permanência do meio-campista para o restante da temporada.

Peça central no último clássico entre Palmeiras e Corinthians, Veiga desperdiçou uma cobrança de pênalti nos minutos finais do segundo tempo, lance decisivo para o empate em 0 a 0, que resultou no título do rival.

- Eu não sei de onde o empresário do Veiga tirou essa promessa [de ele ser negociado no meio do ano]. Eu sou a presidente do Palmeiras e eu decido se ele fica ou sai enquanto ele tiver contrato. Nunca houve essa promessa. Nunca. O Veiga é muito importante para o Palmeiras, eu confio muito no trabalho dele e ele fica até o final do contrato - explicou a mandatária.

Apesar de reafirmar o desejo de permanecer no Palmeiras e ampliar a lista de títulos conquistados, Veiga revelou já ter recebido propostas para deixar o clube anteriormente e manteve seu futuro em aberto. Vale lembrar que, ainda em 2022, o meio-campista renovou contrato com o Verdão, agora válido até dezembro de 2027.

Raphael Veiga ao lado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Empresário comenta possível saída de Veiga do Palmeiras

Responsável por administrar a carreira de Raphael Veiga, André Cury revelou em entrevista que o jogador recebeu uma promessa da diretoria alviverde para ser vendido após a disputa do Mundial no meio do ano.

O Palmeiras trabalha bem nesse sentido, sabe a importância do Rapha. Sempre faz renovação, segura, promete que na próxima janela vai deixar sair e não deixa. Inclusive, temos essa promessa para julho, mas não sei se vão cumprir - disse Cury.