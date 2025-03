Com presença dos sete reforços, Palmeiras divulga lista para Libertadores Verdão divide grupo com Sporting Cristal (PER), Cerro Porteño (PAR) e Bolívar (BOL)

Paulinho, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) Paulinho, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)