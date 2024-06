Joia do Palmeiras pode deixar o clube sem despedida e com apenas um gol no profissional

Luís Guilherme celebra o único gol pelo profissional do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 10/06/2024 - 13:19 • São Paulo

O Palmeiras deve confirmar nessa semana a negociação do meia atacante Luís Guilherme, que assinará contrato com o seu novo clube, o West Ham, da Inglaterra.

A joia de apenas 18 anos já viajou para a Inglaterra para fazer exames médicos e não deve mais vestir a camisa do atual bicampeão brasileiro.

Com apenas um gol como profissional, Luís deixa o clube com um gostinho de que poderia ter sido maior no profissional alviverde, tanto que em comparação com Endrick e Estevão, sua venda renderá menos da metade aos cofres do clube.

Luís Guilherme será negociado por 23 milhões de euros fixos + 7 milhões de euros em bônus por algumas metas que o atleta terá que atingir na Inglaterra.

O Verdão deve manter 20% do jogador pensando em uma negociação futura de Luís Guilherme no futebol europeu.

O jogador deixa o Palmeiras com apenas 45 jogos, um gol e dois títulos com a camisa alviverde.