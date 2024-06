Palmeiras inicia semana pensando no Vasco com duas possíveis perdas no elenco

Luan pode deixar o Palmeiras após sete temporadas (Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 10/06/2024 - 07:15 • São Paulo

O Palmeiras inicia a semana de preparação para pegar o Vasco, pelo Brasileirão, com mais clima de despedida na Academia de Futebol.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

Enquanto vive a ansiedade do retorno de Dudu e da chegada de Felipe Anderson, Abel Ferreira pode estar perdendo o zagueiro Luan e o meia atacante Luís Guilherme.

Luan está praticamente acertado com o Toluca-MEX e deve fazer a sua despedida após sete anos de Palmeiras diante do clube que o criou, na quinta-feira.

Já Luís Guilherme viajou para Londres nesta madrugada de domingo para acertar com o West Ham-ING e pode nem mais vestir a camisa do Maior Campeão do Brasil.

➡️ Clique aqui para assinar e assistir o Verdão no mata-mata da Libertadores pelo Star+!

Enquanto perde mais dois importantes peças do banco de reservas, a torcida já cobra por mais reforços para o time encarar as dificuldades do segundo semestre.