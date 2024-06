Diretoria do palmeiras recebe critica por falta de incentivo em jogos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 11:00 • Rio de Janeiro

- Espero que os dirigentes do Palmeiras que estejam vendo o jogo sintam um pouco do fracasso que eles cometem quando eles têm um derby desse tamanho com 800 pessoas no estádio - disparou a jornalista Renata Mendonça, da Globo, durante a trasmissão de Palmeiras x Corinthians pelo Brasileirão Feminino.



A comentarista não poupou palavras na hora de criticar a diretoria do Palmeiras pela escolha do estádio e má divulgação do jogo.

Leila Pereira é a presidente do Palmeiras desde 2021 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

- Esse jogo é muito grande para estar em um estádio como o Jayme Cintra. Esse jogo é muito grande para ser tão pouco divulgado, para que a torcida possa comparecer. É triste ver como tantos clássicos do Brasileirão feminino acontecem em estádios ruins, gramados péssimos, como é o caso do Jayme Cintra, com pouca torcida. - iniciou a jornalista sobre o jogo do Palmeiras.

- Eu tenho certeza que tem muito torcedor palmeirense que teria vontade de estar nesse jogo se o Palmeiras fizesse um bom trabalho pra divulgar - e completou.

Nas palavras de Renata, os clubes abdicam do potencial que tem de colocar torcida nos jogos de futebol femino.