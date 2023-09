Durante o campeonato, o Verdão terminou a primeira fase com a liderança do grupo B, com 18 pontos conquistados em 9 jogos, sendo seis vitórias e três derrotas. Nas quartas de final, o Palmeiras eliminou o Botafogo, e na semifinal enfrentou seu rival Corinthians. No Dérbi, o Alviverde avançou à final com um placar agregado de 6 a 1 e agora se prepara para encarar o Flamengo. Gabriel afirmou que o Palmeiras está acostumado com a competição e que dará o seu melhor em campo para a conquista de mais um título.