Nas semifinais, o Fla superou o Santos sem muitas dificuldades, com vitórias por 2 a 1 no primeiro jogo e 3 a 1 no segundo. Já o Porco encarou o arquirrival Corinthians e também avançou com autoridade: placar de 6 a 1 no agregado, com direito a goleada por 5 a 1 na ida e vitória fora de casa por 1 a 0 na volta.