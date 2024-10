Palmeiras pode ter retornos importantes para próximos jogos do Brasileirão

Piquerez e Estêvão no treino do Palmeiras (Foto Cesar Crecco/ Palmeiras)







Publicada em 02/10/2024 - 08:01 • São Paulo (SP)

O Palmeiras segue se preparando para seu próximo compromisso no Brasileirão. O adversário da vez é o Bragantino. A partida será no sábado (5), às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid. Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o foco do Alviverde está voltado para o bicampeonato brasileiro. Após o treinamento desta terça-feira (1), o clube divulgou informações sobre os jogadores lesionados e em transição.

Estêvão e Marcos Rocha:

Os dois jogadores já iniciaram o período de transição com o Núcleo de Saúde e Performance. O cronograma de treinamento interno do Palmeiras e o trabalho no gramado foi feito por ambos. Estêvão se lesionou há aproximadamente duas semanas e, apesar de já estar no processo de transição, não deve estar à disposição para a partida desde sábado.

Marcelo Lomba e Mayke:

O goleiro e o lateral estão em processo de transição física. A informação divulgada pelo clube Alviverde conta que Lomba participou de grande parte do treinamento com o elenco.

Gabriel Menino, que retornou contra o Atlético-MG do departamento médico, elogiou o setor do Palmeiras e desabafou, agradecendo aos profissionais de saúde do clube.

- Uma lesão é sempre difícil. Eu fiquei desanimado, triste. Vocês até postaram uma foto em que eu estava barbudo, cabeludo (risos). Você desanima de ficar fora, por deixar seus companheiros lutando pelo título e não estar 100% para ajudá-los. Mas, graças a Deus, os fisioterapeutas e os médicos do Palmeiras fizeram um excelente trabalho e hoje estou de volta com o grupo e após uma vitória sobre uma grande equipe, que é o Atlético-MG. Seguimos vivos na disputa pelo título do Brasileiro.

- Desde que fomos eliminados da Libertadores, encaramos cada jogo do Brasileiro como uma final. Faltam dez jogos, dez finais. Todo mundo está preparado, focado, porque a gente quer nosso terceiro campeonato consecutivo. Esse grupo é muito unido, tem muita competitividade aqui dentro, o nível aumentou muito. A cada treino e a cada jogo todo mundo quer dar o seu melhor, quer aparecer. O clima ficou mais agradável, todo mundo está competindo entre si, mas respeitando um ao outro para dar o melhor para o Palmeiras - completou