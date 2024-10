Palmeiras: oposição registra chapa e plano de gestão para eleições em novembro

Bandeira do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 21:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A chapa “Palmeiras, Minha Vida é Você”, liderada por Savério Orlandi, oficializou sua candidatura à presidência da Sociedade Esportiva Palmeiras, destacando uma gestão focada em inovação, responsabilidade e transparência. Nesta terça-feira, foram registrados no clube o plano de gestão e a chapa, com os vice-presidentes na seguinte ordem: Luiz Osvaldo Pastore (primeiro vice), Roberto Silva (segundo vice), Luciana Santilli (terceira vice) e Felipe Giocondo (quarto vice).

Os nomes foram escolhidos em acordo de membros de um movimento que une diversas alas insatisfeitas com a atual gestão do clube e que expõe sugestões e ações no Plano de Gestão, reforçando um real compromisso com o clube e visão estratégica. A chapa está comprometida em garantir o sucesso a longo prazo do Palmeiras, com uma campanha ativa e transparente, focada em revitalizar áreas cruciais do clube e garantir que o clube continue como referência no futebol nacional e internacional, priorizando o bem-estar da instituição acima de qualquer interesse individual.

- Ao longo das próximas semanas, nossa campanha irá detalhar diversas ações de impacto através dos nossos canais oficiais. Esse Plano de Gestão reflete um processo amplo de debates e estudos, sempre com o objetivo de construir um Palmeiras de sucesso no longo prazo, extrapolando gestões, cargos e egos - afirma Savério Orlandi.

- Reconhecemos os avanços e desafios da última década, mas estamos atentos ao que pode ser ofuscado pelo sucesso esportivo recente. Nos últimos três anos, vimos a estagnação da geração de receitas e retrocessos em democracia, transparência e visão de futuro. O futebol brasileiro está em transformação e será implacável com pensamentos limitados. Nosso compromisso vai além de uma boa gestão – somos todos palmeirenses e esse sentimento nos guia. Estamos prontos para dar o máximo de nós pelo sucesso dessa instituição que amamos - conclui o candidato.

O Palmeiras realizará em 14 de outubro a primeira etapa da eleição presidencial, quando o Conselho Deliberativo votará para aprovar as chapas concorrentes. É necessário obter pelo menos 15% dos votos do Conselho (o equivalente a 44 votos) para ir à assembleia geral de sócios, que ocorrerá na segunda quinzena de novembro. Quem vencer a eleição tomará posse em 15 de dezembro.