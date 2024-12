Os jogadores que podem se despedir do Palmeiras na rodada final do Brasileirão

Ainda sonhando com o título, o Palmeiras enfrenta o Fluminense neste domingo (8) pela última rodada do Brasileirão no Allianz Parque. A partida da 38ª rodada do campeonato é a despedida do elenco palmeirense na temporada e pode marcar fim de ciclo para alguns atletas da equipe.

O alviverde tem quase todos os seus atletas em situação regularizada com os contratos. Apenas dois nomes têm o fim de vínculo marcado para o fim de 2024, o goleiro Marcelo Lomba e o atacante Lázaro. O processo de renovação entre os atletas e o clube ainda não foi oficializado.

Palmeiras e Botafogo fazem final antecipada pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Lomba renovou com o Palmeiras no fim de 2023 por mais um ano, mas nesta temporada não houve sinalização de um novo contrato. No caso de Lázaro, o atacante pertence ao Almería e tem duas possíveis cláusulas de renovação: um empréstimo por mais seis meses ou a compra em definitivo.

Para estender por mais seis meses o Palmeiras precisará pagar mais 500 mil euros, cerca de R$ 3,1 milhões. A extensão garantiria Lázaro no clube até a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que acontece entre junho e julho do ano que vem.

Marcos Rocha era outro nome que tinha contrato até o fim de 2024, mas renovou e fica no Palmeiras até o final de 2025.

A outra saída certa do alviverde é o atacante Estêvão. A joia do time foi negociada com o Chelsea e sairá da equipe no segundo semestre do ano que vem - também após a disputa da competição mundial da Fifa.