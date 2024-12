Palmeiras finaliza preparação para decisão do Brasileirão; veja escalação

O Palmeiras está pronto para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Nese sábado (7), Abel Ferreira comandou uma atividade na Academia de Futebol visando a preparação da equipe para o confronto contra o Fluminense, no domingo (8), no Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️Decisão do São Paulo deve influenciar disputa entre Palmeiras e Botafogo no Brasileirão

A atividade marcou também o último treino da temporada. Abel Ferreira comandou um treino tático e finalizou com um trabalho recreativo para os jogadores. O técnico português aproveitou a ação para planejar a escalação do Palmeiras.

No confronto deste domingo (8), Abel Ferreira não terá o zagueiro Vitor Reis à disposição. O jogador cumpre suspensão automática pelo acúmulo de cartões. O Palmeiras terá o retorno de Gustavo Gómez, que deve ser titular junto a Murilo.

continua após a publicidade

Além do zagueiro, o lateral-direito Marcos Rocha também será opção do técnico para o confronto contra o Tricolor Carioca. O jogador cumpriu suspensão na vitória por 2 a 1 contra o Cruzeiro após ter sido expulso no confronto contra o Botafogo.

A provável escalação do Palmeiras para encarar o Fluminense tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richar Ríos e Rapahel Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

continua após a publicidade

Os jogadores Michel e Zé Rafael durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Clima de decisão no Palmeiras

O Verdão pode conquistar seu 13º título do Campeonato Brasileiro neste domingo (8). Para isso, o Palmeiras precisa ganhar do Fluminense e torcer para o Botafogo ser derrotado pelo São Paulo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

As duas partidas vão acontecer de maneira simultânea, às 16h (de Brasília), no domingo (8). O Fluminense joga a vida contra o Verdão. A equipe carioca luta para não ser rebaixada e precisa vencer o Palmeiras para garantir a permanência na Série A.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Enquanto isso, o Botafogo terá a vantagem de enfrentar um adversário menos motivado. O São Paulo já está matematicamente classificado para a próxima edição da Copa Libertadores e não possui grandes objetivos na última rodada do torneio.