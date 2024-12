Palmeiras terá mudanças na escalação para decisão do Brasileirão

Apenas a vitória interessa! O técnico Abel Ferreira prepara alterações na escalação do Palmeiras para a partida contra o Fluminense, neste domingo (8), no Allianz Parque, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

Após cumprirem suspensão autómatica na vitória de virada sobre o Cruzeiro por 2 a 1, Marcos Rocha e Gustavo Gómez estarão à disposição da comissão técnica. Assim, o lateral assume a vaga de Giay, enquanto o capitão formará dupla de zaga ao lado de Murilo, uma vez que Vitor Reis recebeu o terceiro cartão amarelo em Belo Horizonte.

O lateral-esquerdo Piquerez e o atacante Bruno Rorigues, ambos com problemas no joelho, seguem em tratamento no departamento médico do clube e estão fora do confronto.

Após realizar trabalhos de posse de bola e enfrentamentos em espaço reduzida na sexta-feira (6), o elenco do Verdão seguirá a preparação para o duelo neste sábado (7). Vice-artilheiro do Brasileirão com 13 gols (um atrás de Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória), Estêvão terá a oportunidade de se transformar no goleador mais jovem da competição.

Atualmente, o recorde pertence a Ferreti (Botafogo), na Taça Brasil de 1968, Amoroso (Guarani), em 1994, e Keirrison (Coritiba), em 2008, todos com 19 anos.

- Todos aqui do clube, jogadores, comissão técnica e funcionários, são fundamentais e tiveram papel importante para mim neste ano. Só tenho que agradecer a todos eles, à minha família também, que me ajudou bastante. É um ano que eu tinha muita expectativa, mas foi mais do que eu pensava, Deus me abençoou bastante. Confesso que no começo do ano eu achei que não ia ter tanta oportunidade, mas, com o passar da temporada, as chances foram aparecendo e fui aproveitando cada oportunidade que eu tive - afirmou Estêvão.

Estêvão, atacante do Palmeiras, durante partida do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para encarar o Fluminense tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richar Ríos e Rapahel Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras soma 73 pontos, três a menos que o líder Botafogo. Para conquistar o tricampeonato no domingo (8), o Verdão precisa vencer em casa e torcer por uma derrota do Glorioso para o São Paulo, no Rio de Janeiro.