Jogador mais longevo do elenco, Mayke alcança a marca de 300 partidas pelo Palmeiras

No Palmeiras desde 2017, Mayke é o atleta com mais tempo de casa no atual elenco e chegará à marca de 300 jogos pelo clube no confronto contra o Novorizontino, na Arena Barueri, pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Titular na noite deste sábado (25), o lateral-direito terá a companhia do capitão Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista no setor defensivo.

— Para mim, é uma felicidade enorme ter a possibilidade de atingir a marca de 300 jogos com a camisa do Palmeiras, um clube gigante, que deu tantas alegrias e conquistas para mim e para a minha família. Ter o privilégio de estar aqui há quase 8 anos, vencendo títulos e crescendo como jogador e como pessoa, é motivo de muito orgulho. Cada um desses 299 jogos foi bem especial e esse número mostra que o trabalho está sendo bem feito e reconhecido. Agradeço a Deus, à minha família, aos meus companheiros, às comissões técnicas, funcionários, diretoria e torcedores. Espero seguir escrevendo essa história com mais vitórias e conquistas — celebrou o lateral.

Com 299 atuações, Mayke é o 39º jogador com mais partidas pelo Palmeiras. Além disso, divide com Ademir da Guia, Dudu, Gustavo Gómez, Junqueira, Marcos Rocha e Weverton o posto de atleta com mais títulos pelo Verdão. São três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

O lateral é também o oitavo jogador do Século XXI com mais vitórias pelo clube (181), e se vencer o Novorizontino, poderá igualar o ex-goleiro Marcos. No Allianz Parque, ele ocupa o sétimo lugar em jogos (128) e vitórias (89), empatado com Rony. Na Libertadores, é o décimo em atuações (45) e o sétimo em vitórias (32), enquanto no Campeonato Brasileiro é o 12º em participações (168) e o sexto em triunfos (97).