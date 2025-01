O Santos avançou nas negociações para contratar Zé Rafael. Após semanas de conversas, a diretoria alvinegra chegou a um acordo com o volante do Palmeiras, que assinará em definitivo. A oficialização da transferência deve ocorrer nos próximos dias, segundo apurou o Lance!.

Com um problema na coluna, o volante segue cronograma de preparação individual com o departamento médico do Palmeiras e ainda não atuou na temporada. Zé Rafael, no entanto, não poderá jogar pelo Santos no Campeonato Paulista, uma vez que foi inscrito na lista A alviverde na competição.

O contrato do atleta, que chega para ser titular da equipe comandada pelo técnico Pedro Caixinha, terá duração de três anos, segundo noticiado pelo "Uol".

Reserva na última temporada, Zé Rafael perdeu espaço após a chegada de Aníbal Moreno e disputou apenas 37 partidas, sendo 29 como titular, com quatro assistências. A contratação do uruguaio Emiliano Martínez e a busca por mais um reforço para o meio de campo contribuíram para a saída do volante, que teria menos oportunidades em 2025.

Alvo do Santos, Zé Rafael em ação pelo Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Números de Zé Rafael pelo Palmeiras

Um dos principais líderes técnicos do Palmeiras nas últimas temporadas, Zé Rafael foi titular nas finais da Libertadores contra Santos e Flamengo, que resultaram no bicampeonato alviverde. Problemas físicos e a chegada de reforços, no entanto, reduziram as oportunidades do volante no time titular.

Formado nas categorias de base do Coritiba, Zé chegou ao Palmeiras em 2019, após se destacar pelo Bahia no Campeonato Brasileiro. Ele é o 8º jogador com mais títulos pelo Verdão, com 11, ao lado de Luan, Raphael Veiga, Rony, Lima e Waldemar Fiume.

308 jogos (256 titular) 25 gols 26 assistências 87% acerto de passes 64% acerto de passes longos 228 passes de decisivos 332 dribles certos (56%) 197 interceptações 591 desarmes 1722 bolas recuperadas 48% eficácia em duelos 583 faltas cometidas 77 cartões amarelos 6 cartões vermelhos

*Dados retirados do "Sofascore"