Função, números e contrato: conheça Emiliano Martínez, terceiro reforço do Palmeiras na janela

Terceiro reforço anunciado pelo Palmeiras nesta janela de transferências, Emiliano Martínez, ex-voltante do Midtjylland, da Dinamarca, assinou contrato com o clube paulista até o fim de 2029.

Polivalente, o jogador pode atuar como primeiro ou segundo homem de meio de campo, mas chega, a princípio, para disputar vaga com Aníbal Moreno, um dos principais destaques da equipe comandada por Abel Ferreira na última temporada.

Formado nas categorias de base do Nacional, do Uruguai, Martínez defendeu o Red Bull Bragantino entre 2021 e 2022 antes de se transferir para o futebol europeu, onde permaneceu por três anos. No período, disputou 82 jogos, sendo 69 como titular, marcou um gol, deu três assistências e foi convocado para defender a seleção de seu país.

Em sua passagem pelo Brasil, no entanto, Emiliano Martínez não conseguiu corresponder à expectativa criada em torno de sua contratação e disputou apenas 13 partidas — apenas cinco como titular.

Sem se adaptar à equipe do interior de São Paulo, o volante foi emprestado ao Midtjylland por uma temporada, por 1 milhão de euros, com opção de compra fixada no acordo entre os clubes. Diferente de sua passagem no Massa Bruta, ele conseguiu render em campo e foi adquirido de forma definitiva.

Emiliano Martínez, novo volante do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

— Antes de tudo, estou muito feliz de estar aqui, de chegar a um acordo para jogar neste clube gigantesco. Joguei um ano no futebol brasileiro e, obviamente, já sabia da grandeza do Palmeiras e a responsabilidade que seria defender essa camisa — afirmou Emiliano.

Emiliano Martínez chega para suprir a lacuna deixada por Gabriel Menino, que foi envolvido na negociação que trouxe Paulinho, do Atlético-MG, ao Verdão.

