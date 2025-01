Abel promove novidades na escalação do Palmeiras para jogo contra o Novorizontino

O Palmeiras está escalado para a partida contra o Novorizontino neste sábado (25), pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Gustavo Gómez e Raphael Veiga, poupados no clássico contra o Santos, retornam ao time titular.

A grande novidade, por sua vez, é o retorno de Piquerez. Recuperado de uma lesão no joelho, o lateral volta a ser relacionado após longo período ausente e será opção para a comissão técnica no banco de reservas.

Bruno Rodrigues, em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, Paulinho, com um problema na perna direita, e Zé Rafael, próximo de deixar o Palmeiras, desfalcam a equipe no confronto. Assim como Rony, fora dos planos do Verdão para a temporada.

Terceira contratação do Palmeiras na janela de transferências, Emiliano Martínez ainda não foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e também será ausência. O volante, que defendia o Midtjylland, da Dinamarca, foi anunciado oficialmente na última quinta-feira (24) em uma operação que custou cerca de 7,5 milhões de dólares (R$ 44 milhões na cotação atual), além de bonificações, aos cofres do clube.

Emiliano Martínez, novo reforço do Palmeiras, não estará à disposição da comissão técnica para o confronto com o Novorizontino (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Escalação do Palmeiras

Portanto, a escalação do Palmeiras para o duelo contra o Novorizontino tem: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Allan e Raphael Veiga; Rômulo, Facundo Torres e Flaco López.

Opções no banco de reservas: Mateus, Weverton, Marcos Rocha, Giay, Piquerez, Atuesta, Luighi, Michel, Fabinho, Figueiredo e Thalys.

As equipes se enfrentam na Arena Barueri a partir das 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Paulista. Com sete pontos conquistados em três rodadas, o time comandado por Abel Ferreira ocupa a liderança do grupo A.