A chegada de Emiliano Martínez, terceira contratação do Palmeiras nesta janela de transferências, não altera o planejamento do clube, que ainda busca um reforço para o meio de campo.

A diretoria segue com Andreas Pereira como plano A, mas aguarda uma resposta do Fulham, da Inglaterra, pela proposta enviada de 20 milhões de euros (R$ 125 milhões). Matheus Pereira, por sua vez, também aparece como opção, assim como adiantado pela reportagem.

O representante do atleta viajou recentemente aos Estados Unidos, onde o Cruzeiro realizou sua pré-temporada, para apresentar uma proposta de 13,5 milhões de euros (R$ 84 milhões). A diretoria celeste, no entanto, não deseja negociar Matheus Pereira por menos de 25 milhões de euros (R$ 157 milhões), o que dificulta o avanço das tratativas.

Em diferentes oportunidades, Abel Ferreira solicitou a contratação de três nomes: um centroavante, já que Rony permanece fora dos planos da comissão técnica, um meio-campista e um zagueiro para suprir a saída de Vitor Reis, que acertou com o Manchester City, da Inglaterra.

Os 37 milhões de euros fixos garantidos com a venda do jovem, que serão pagos de forma parcelada, dão ainda mais força para o clube, que já desembolsou aproximadamente R$ 230 milhões em reforços, a atuar no mercado. Vale lembrar que o Palmeiras detinha 100% dos direitos econômicos da Cria da Academia.

— As contratações são claras. Faltam, no mínimo, três — explicou o técnico Abel Ferreira em entrevista após a estreia da equipe na atual edição do Campeonato Paulista.

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira solicitou a contratação de três jogadores em entrevista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A janela de transferências do futebol brasileiro permanece aberta até o dia 28 de fevereiro. Assim, o Palmeiras tem pouco mais de um mês para formalizar novas contratações. Até o momento, o clube anunciou três nomes: os atacantes Facundo Torres e Paulinho, já registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e o volante Emiliano Martínez.