Jogador do Palmeiras é vítima de racismo na Libertadores Sub-20

O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 3 a 0 nesta quinta-feira (6), no Estádio Gunther Vogel, na província de San Lorenzo, no Paraguai. Durante a partida, torcedores do clube paraguaio fizeram gestos racistas em direção aos jogadores brasileiros.

Aos 32 minutos, após o terceiro gol, quando o palmeirense Figueiredo foi substituído, um torcedor do Cerro Porteño, com uma criança no colo, foi flagrado fazendo gestos racistas em direção aos jogadores brasileiros. O jovem Luighi alertou a arbitragem e, aos prantos, precisou ser amparado pelos colegas no banco de reservas.

(Foto: Reprodução/Goat)

A transmissão da partida é feita diretamente pela Conmebol TV, que não repetiu o flagrante. O árbitro ativou o protocolo de racismo no momento, mas a partida prosseguiu normalmente após Luighi se encaminhar ao banco de reservas.

Após a partida, Luighi foi escolhido para a entrevista pós-jogo. O atacante de 18 anos, ao ser questionado sobre o jogo, demonstrou indignação e surpresa ao perceber que o caso de racismo não seria abordado.

— É sério? Vão deixar passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, você não vai perguntar isso? Você não vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso, CBF sei lá? Você não vai perguntar sobre isso? Você não ia, né? Foi um crime comigo, a gente é formação, aqui é formação, a gente tá aprendendo aqui — disse o jogador chorando à transmissão oficial.

Posição oficial

A Conmebol ainda não se manifestou oficialmente até o momento em que essa notícia foi publicada. O Palmeiras já comunicou que irá se pronunciar oficialmente em breve e pode tomar providências. Nas redes sociais, o Palmeiras disparou um comunicado pedindo punição ao criminoso envolvido.

"É inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da CONMEBOL. A Sociedade Esportiva Palmeiras presta toda solidariedade aos atletas do clube que estão disputando a Libertadores Sub-20 no Paraguai e comunica que irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos.

Racismo é crime! E a impunidade é cúmplice dos covardes!

As suas lágrimas, Luighi, são nossas! A Família Palmeiras tem orgulho de você!"

Nas redes sociais, jogadores do Palmeiras como Marcos Rocha, Weverton e Piquerez se manifestaram em solidariedade ao atleta.