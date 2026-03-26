Jhon Arias, do Palmeiras, marca em amistoso entre Croácia e Colômbia; veja o gol

O atacante Jhon Arias, do Palmeiras, precisou de apenas dois minutos em campo pela Seleção da Colômbia contra a Croácia para balançar as redes em amistoso internacional disputado na noite desta quinta-feira (26), no estádio Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos.

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No lance que resultou em gol, após jogada pela lateral esquerda, o camisa 11 de Abel Ferreira, centralizado na área, aproveitou a liberdade para finalizar rasteiro no canto esquerdo do goleiro croata, que não alcançou a bola.

Veja o vídeo do gol de Jhon Arias, do Palmeiras, abaixo:

Jhon Arias, camisa 11 da Sociedade Esportiva Palmeiras!pic.twitter.com/i3UFpeXMVW — Planeta do Palmeiras 🌎 (@Verdao_infos) March 26, 2026

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Desfalques do Palmeiras na Data Fifa

Todos os jogadores estrangeiros do Palmeiras estão com suas seleções neste período. São eles: os argentinos Giay e Flaco López, os uruguaios Emiliano Martínez e Piquerez, os paraguaios Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa e o colombiano Jhon Arias.

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Jhon Arias no Palmeiras

O colombiano chegou ao Verdão no início de fevereiro, após negociação com Wolverhampton, da Inglaterra. O vínculo do atacante de 28 anos foi firmado até dezembro de 2029. Pelo Palmeiras, Jhon Arias tem nove jogos, dois gols marcados e uma assistência.

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