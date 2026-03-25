Palmeiras disputa Mundial de base na Espanha e aposta em artilheiro com mais de 200 gols

O futebol está no sangue de PH Neto, de apenas 12 anos, e um dos principais destaques das vitoriosas categorias de base do Palmeiras. Isso porque o garoto é filho de Paulo Henrique, que defendeu o Verdão em 2010 sob o comando de Felipão. Agora, o jovem, que já fez mais de 200 gols, está com o clube paulista na Espanha para a disputa da La Liga FC Futures, principal competição do mundo na categoria Sub-12, que será disputada entre os dias 25 e 29 de março.

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Os holofotes estão voltados para nomes como o atacante PH Neto, tido como o maior talento brasileiro da sua faixa etária e apontado como o próximo extraclasse entre os chamados "Crias da Academia", seguindo a linha de nomes como Endrick e Estêvão. Na estreia, na manhã desta quarta-feira (25), o Verdão goleou o Boca Juniors por 6 a 0, com direito a um gol do garoto artilheiro.

Nascido em João Pessoa, PH Neto chegou ao clube em 2023, ainda para a equipe Sub-9, e desde então acumula números impressionantes: são 207 gols e 116 assistências em 164 jogos, além de 19 títulos conquistados em 22 competições disputadas entre o futsal e o campo. Aos 12 anos, o atacante já coleciona artilharias e prêmios individuais de MVP, como na Leme Cup 2025, considerada a principal competição Sub-11 do Brasil.

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Palmeiras na competição

O Palmeiras integra o Grupo A, ao lado de Flamengo, Boca Juniors, River Plate e Inter Miami. No Grupo B estão Inter de Milão, Arsenal, Bayer Leverkusen, PSG e Galatasaray, enquanto o Grupo C reúne Real Madrid, Atlético de Madrid, Betis, Sevilla e Wydad Casablanca, e o Grupo D conta com Barcelona, Espanyol, Valencia, Villarreal e Shanghai Port. Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final.

Ao lado de PH Neto, o time Sub-12 palmeirense conta com outros nomes com grande projeção futura, como os meio-campistas João Vitor Dias e Antônio Zorzi, e o atacante Nicolas Alexandre, que dão à categoria o status de "geração de ouro" dentro do clube.

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Confira o calendário do Palmeiras na competição:

Quarta (25/03), às 8h - Palmeiras 6 x 0 Boca Juniors

Quarta (25/03), às 14h30 - Palmeiras x Inter Miami

Quinta (26/03), às 8h30 - Palmeiras x River Plate

Sexta (27/03), às 15h - Palmeiras x Flamengo

Sábado (28/03) - Quartas de final e Semifinais

Domingo (29/03), às 7h - Final

Torneio Mundial

Organizada pela LA LIGA desde 1996, a La Liga FC Futures será disputada entre os dias 25 e 29 de março, em Brunete, na região de Madrid. Em formato de 7 contra 7, com jogos de dois tempos de 12 minutos em alta intensidade, o torneio reúne 20 equipes de cinco continentes e é tratado como o equivalente a um Mundial Sub-12. Ao longo de sua história, a competição já revelou nomes como Lamine Yamal, Xavi, Andrés Iniesta, Iker Casillas e Gerard Piqué.

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