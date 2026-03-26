Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, deu detalhes de quando o técnico Abel Ferreira esteve perto de deixar o clube para se transferir para o Al Sadd, do Catar, no final de 2023, antes de renovar seu vínculo com o Verdão. Segundo o dirigente, o português teria "assumido um compromisso" e depois "recuou".

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- Teve um determinado momento, quando houve a possibilidade do clube catari… Ali, ele (Abel) pensou, mas ele próprio recuou e entendeu que deveria ficar aqui conosco. Isso que ele sempre me disse. Antes de tudo acontecer, ele me falou 'aconteceu isso, fiz isso e preciso que vocês resolvam toda essa questão'. E assim o Palmeiras fez - disse o dirigente, em entrevista à ESPN.

Depois dessa situação, o Al Sadd entrou com uma ação contra Abel Ferreira na Fifa, cobrando uma multa de cerca de R$ 30 milhões, alegando que o treinador teria descumprido um pré-contrato assinado em novembro de 2023.

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O time do Catar entendia que Abel Ferreira teria se comprometido a assumir o Al Sadd em dezembro, pouco após o fim da temporada no Brasil. No entanto, o português se reapresentou normalmente no Palmeiras em janeiro do ano seguinte e, atualmente, o vínculo do treinador com o clube paulista vai até o final de 2027.

- Não é fácil já para um diretor de futebol estar em sua sétima temporada em um clube do tamanho do Palmeiras, da pressão e cobrança que esse clube exerce. Não é fácil estar todo esse período com um único treinador e comissão técnica, precisa estar se reinventando todos os dias. Ele assumiu um compromisso, sim, com o clube catari, por isso fizemos um acordo para que a coisa pudesse ser condicionada - completou Anderson Barros.

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Foto: JORGE LANSARIN/AGENCIA ENQUADRAR<br>

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