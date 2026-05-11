O Palmeiras tem mais uma baixa confirmada para a partida contra o Cruzeiro, marcada para o próximo sábado (16), na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Brasileirão. Isso porque o atacante Allan, que entrou em campo contra o Remo pendurado, foi advertido e, portanto, terá de cumprir suspensão automática.

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Por outro lado, a boa notícia é que o técnico Abel Ferreira poderá retornar à beira do gramado após cumprir sete jogos de suspensão na competição, gancho referente a expulsões contra São Paulo e Fluminense.

Allan foi advertido aos 32 minutos do primeiro tempo pelo árbitro Rafael Klein. No lance, Andreas Pereira errou passe e o atacante, que tentava recuperar a bola, deu um carrinho em Patrick, que sairia de frente para a pequena área. Com a falta, o camisa 40 foi advertido.

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O jovem atacante é um dos jogadores que mais atuaram pelo Verdão em 2026. Com a baixa de Allan, a comissão técnica pode optar por alguns substitutos, como Mauricio e Felipe Anderson, que têm tido menos espaço entre os titulares.

Além de Allan, o Palmeiras tem outros sete pendurados para a partida contra a Raposa: Carlos Miguel, Giay, Khellven, Andreas Pereira, Luighi e Sosa. Outros três jogadores devem seguir como baixas por lesões: Vitor Roque, Piquerez e Arthur.

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O Palmeiras lidera o Brasileirão com 34 pontos, mas viu a diferença para o vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos, diminuir nesta rodada para quatro pontos. Antes do duelo contra os mineiros, no entanto, o time de Abel Ferreira entrará em campo pela Copa do Brasil, na quarta-feira (13), no Estádio do Café, pelo jogo de volta da quinta fase contra o Jacuipense.

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